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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktaş: "Çöplük değil, tesis yapıyoruz"

İHA

Başkan Aktaş: "Çöplük değil, tesis yapıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenikent Düzenleme Depolama Sahası’nın ekonomik ömrünün dolmak üzere olması sebebiyle planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisinin yeri ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Başkan Aktaş, tesisin yapılması düşünülen bölgedeki vatandaşların yanlış bilgilendirildiğini belirterek, “Biz çöplük yapmıyoruz. Entegre bir tesis yapıyoruz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı oturumunda, kente kazandırılması planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisinin yeri ile ilgili plan değişikliği ele alındı. İlgili gündem maddelerine geçilmeden önce Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, hem yapılması planlanan tesis hem de Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimi hakkında bir sunum yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, Bursa’da her gün kişi başı 1,2 kilogram, toplamda da 3 bin 700 ton evsel atık üretildiğini, 1995 yılından 2020’ye kadar bu atıkların yüzde 87’sinin Hamitler’deki Yenikent Düzenli Depolama Sahası’na getirildiğini hatırlattı. Etrafında 7 mahalle ve dolaylı olarak 400 bin nüfus bulunan Yenikent Sahası’nın ekonomik ömrünü doldurmaya başladığını dile getiren Cindoruk, bu sebeple yeni bir saha arayışının şart olduğunu kaydetti. Bu konudaki çalışmalara 2014 yılında başladıklarını, doğru yer seçimi konusunda alanında uzman akademisyenlerin de katılımıyla bilimsel iki ayrı çalışma yapıldığını belirten Cindoruk, hazırlanan her iki raporda da Kayapa Kuruçeşme mevkiinin en uygun alan olarak belirlendiğini açıkladı. Etrafı taş ocaklarıyla çevrili bu alanla ilgili ÇED raporunun da olduğunu hatırlatan Cindoruk, bu çalışmanın bir an önce başlamaması halinde sürecin 4 yıl daha gecikeceğini hatırlattı. Cindoruk, bu süre içinde Yenikent Sahası’ndaki konukların balkonlarından görülebilecek alanda da depolamaya başlanmak zorunda kalınacağını hatırlattı. Burayı bir çöplük olarak nitelemenin doğru olmadığını kaydeden Cindoruk, “Buraya atıkların işlendiği bir tesis diyebiliriz. Tamamen kapalı bir tesis olacak ve atıklar günümüz çevre trendlerine uygun olarak enerjiye dönüştürülecek. Bu sahaya ulaşımla ilgili çalışmalar yapılıyor. Alanın Kayapa Göleti için risk oluşturmadığına dair D Sİ’nin görüşü alındı. Bunun yanında aktarma merkezleri yapılarak, bölgeye gidecek araç sayıları da az olacak. 1012 metreküplük 5 araç yerine büyük tırlarla sahaya ulaşım sağlanacak ve planlamamıza göre atıklar 22 veya 25 araçla sahaya ulaştırılacak” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da süreçle ilgili olarak bölge halkının yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Bu projeye onay vermeyebilirsiniz ancak lütfen bölgedeki insanlara doğru rakamları verelim. Aktarma istasyonuna ‘hayır’ diyen zihniyetten ‘evet’ beklemiyorum. Sanki oturmuşuz, 3 günde hazırlamışız gibi bir algıyla konunun anlatılmasını asla kabul etmiyorum. Sunumda gördüğünüz bütün arazileri tek tek gezdim. Süreç 2014’te başlatıldı ama son 4 4,5 yıldır çok detaylı çalışıyoruz. Hamitler SOS veriyor. Çevresinde 1112 mahalle ve 400 bin civarı nüfus var. Söylenecek sözleri harfiyen seçmek lazım. Türkiye’deki en iddialı projelerden biri. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes ‘Allah razı olsun’ diyecek. Bölgedeki 67 taş ocağına ses çıkarmayanların bu yaklaşımları abesle iştigal. Herkes hür idaresiyle düşüncesini söyleyebilir ama toplumu doğru bilgilendirmemiz gerekli. Los Angeles’te şehrin göbeğinde yapmışlar, uzay üssü gibi duruyor. Avrupa’da şehir merkezinde entegre tesisler var. Yaptığımız tüm inceleme ve araştırmalarda tüm uzmanların ortak kanaati burası. Bir ilçeye yapılmış tesis olarak düşünmeyin, bu Bursa’nın tesisidir. Ayrıca bu çöp değil, hammaddedir. Burada değerlendirip, ekonomiye kazandırılacak. Yeşilden, çevreden, geri dönüşümden bahsediyorsak altını dolduracak hamleler yapmak lazım. Bu vizyon bir projedir, bir ufuktur. Herkesle iddialı şekilde tartışırım. Bu görevler bir gün bitecek ve burada yaşayacağım. Bu şehrin sokaklarında dolaşacağız. Göğsümü gere gere dolaşacağım, harika bir işe imza atmışız diye övünerek dolaşacağım bir projedir. Hamasi nutuklarla çevrecilik olmaz. Böyle vizyon projeler yapacaksınız. Bizi hayırla yad edecekleri bir proje olacak” diye konuştu.
Bursa’nın evsel katı atıklarını işleyerek, ekonomiye kazandıracak olan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisinin yapılması düşünülen alanla ilgili plan değişikliği, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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