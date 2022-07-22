Bursa´da hurda deposunda yangın (2)

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa´da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda çıkan ve yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, havadan dronla görüntülendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Muammer İRTEM

2022-07-22 11:34:50



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