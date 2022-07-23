Bursa'da çilek yeme yarışması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali dolayısıyla düzenlenen Gastronomi ve Tarım Günleri etkinlikleri, Çilek Yeme Yarışması ile başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışma, festivale renk kattı.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Halk dansları bölümünün Çarşamba akşamı tamamlandığı, çadır etkinlikleri ile konserlerin ise 31 Temmuz’a kadar süreceği festivalde, kameriyeler bölgesinde bulunan Gastro İnegöl çadırında Gastronomi ve Tarım Günleri etkinlikleri dün akşam başladı. İlk etkinlikte çilek yeme yarışması gerçekleştirildi.

Çileği en kısa sürede bitirmek için kıyasıya yarıştılar

Kadınlar ve erkeklerin iki ayrı grup halinde yarıştığı Çilek Yeme Yarışması öncesi hem yetişkinler hem çocuklar için mini yarışmalar da yapıldı. Mısır yeme yarışması, meyvelerin miktarını tahmin etme yarışması gibi yarışmalarda dereceye giren katılımcılara hediyeler verildi. Çilek Yeme Yarışması için de 20.0021.00 saatleri arasında Gastro İnegöl Çadırında kayıtlar alındı. 10 kadın ve 10 erkeğin yer alacağı yarışmada başvuruların ardından kura çekimi ile 10’ar kişi belirlendi. Kaplar içerisinde önlerine konan çileği en hızlı şekilde yemek için kıyasıya bir mücadele sergileyen yarışmaların performansları alkış topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmayı, yüzlerce vatandaş ilgiyle takip etti.

Hediyesini başkan taban takdim etti

Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte Çilek Yeme Yarışmasını izleyenler arasında yerini aldı. Yarışma sonrası 1’inci olan vatandaşa Başkan Alper Taban tarafından mikser hediye edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması da yapan Başkan Taban, “Festivalimiz dolu dolu ve renkli bir şekilde coşkuyla devam ediyor. Bu akşam da Gastronomi ve Tarım Günlerimizin ilk etkinliği ile burada keyifli anlar yaşadık hep birlikte. 31 Temmuz’a kadar çadır etkinliklerimiz ve konserlerimiz sürecek” dedi.

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