Bursaspor esneklik çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah antrenmanında esneklik ve denge çalışması yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman esneklik ve denge hareketleriyle tamamlandı. Yeşilbeyazlılar bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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