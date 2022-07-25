İnegöl’de 4. Etap TOKİ’de ilk adım atıldı

İnegöl Belediye Meclisi, bugün 4. Etap TOKİ gündemiyle olağanüstü toplandı. İnegöl Belediyesi’nin talebi ve girişimleri ile 3. Etap TOKİ’nin bulunduğu alanda 500 dolayında 4. Etap TOKİ konutları yapılması adına hazırlanan öneri planı, TOKİ Başkanlığınca kabul gördü. Belediye Meclisi zaman kaybetmemek adına bugün olağanüstü toplantı yaparak bölgenin imar planlarını onayladı.

İnegöl Belediyesi, şehirde yaşanan konut sorununa katkı olacak adımlar atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bu çalışmalar çerçevesinde yapımında son aşamaya gelinen 3. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede yer alan rezerv alanlarda ilave konutlar yapılması için bir süre önce çalışma başlatmıştı. İnegöl Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü tarafından bu alan için öneri imar planı hazırlandı. Başkan Alper Taban, planları TOKİ Başkanlığına sundu.

Hazırlanan öneri planının TOKİ Başkanlığınca kabul görmesi üzerine, 3. etabın yapıldığı bölgede yaklaşık 500 konutluk 4. Etabın hayat bulması adına çalışmalar başladı. Zaman kaybetmemek adına bölgenin imar planıyla ilgili gerekli düzenlemeler için İnegöl Belediye Meclisi bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Tek maddelik TOKİ gündemiyle toplanan meclis, 338 dönümlük mülkiyeti TOKİ Başkanlığı’na ait Karalar Mahallesindeki arazi için hazırlanan planları görüştü.

İnegöl’e 500 konut daha kazanmış olacak

Burada alınan karar doğrultusunda Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi planlanan konuya ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün olağanüstü toplanmış olduk. Konu başlığımız TOKİ. Biliyorsunuz Belediyemizin mevcut yeni 3. TOKİ adasında yaptığı çalışmalar vardı. Aynı arazi üzerinde rezerv alanlar da vardı. Bu rezerv alanların da kullanılması adına İmar Müdürlüğümüz öneri bir plan çalışması yaptı. Biz bunu TOKİ Başkanlığına sunmuştuk. Onlar da genel kabul gösterdiler ve bununla ilgili plan yapma çalışması aynı arazi üzerinde başladı. Bu planları 1/25000’lik, 1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarının yapılmasıyla ilgili gündemle bugün meclisimizi topladık. Yarın da Büyükşehir Belediyemizin meclisi var. Orada konu gündeme alınacak. İnşallah burada alacağımız karar üzerine şehrimizde 450500 civarında daha konut kazandırılmış olacak. Bizler kararı çıkardığımızda planların uygulanmasıyla ilgili sürece geçilmiş olacak. Bu alanla ilgili artık şehrimizin 4. Etap TOKİ projesi olarak bahsedebiliriz” açıklamalarında bulundu.

Bilgilendirme sonrası imar planı düzenlemeleri oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonrası da kısa bir konuşma yapan Başkan Taban, “Destek ve katkılarınızdan dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Nihayetinde şehrimiz sanayi şehri. Sürekli yeni yeni üretim tesisleri, fabrikalar yapılıyor. Buna eş zamanlı olarak konutların da üretilmesi gerekiyor. Tabi 500 konut her şeyi çözen bir proje değil ama en azından bir hızlı adım atabilme adına dokunuştur” dedi.

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