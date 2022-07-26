TİGEM'de safkan Arap koşu tayı satışı yapıldı

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'da Karacabey Harası'nda 2022 yılının üçüncü koşu tayı satışı gerçekleştirildi. 56 tayın satışından 9 milyon 939 bin lira gelir elde edildi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü´nde, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap koşu taylarının satışı gerçekleştirildi. Açık artırma usulü gerçekleştirilen satışta, 56 tay satıldı. Toplam 9 milyon 939 bin lira gelir elde edildi. Satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı 750 bin lira ile `Küçüktepe´ oldu. `Küçüktepe´yi, `Çelikbilekli´ 560 bin lira, `Ayperisi´ isimli tay ise 520 bin lira ile takip etti.
TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Genel Müdürlüğümüz için güzel bir satıştı. Devletimizin kasasına 9 milyon 939 bin TL yazdırmış olduk bugün. Genel olarak beklentilerimizi karşıladı, bereketli bir gündü, buradan ilgililerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
TİGEM'in 2022 yılında düzenleyeceği bir sonraki koşu tayı satışı 9 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar, düzenlenecek açık artırmayla sahiplerini bulacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2022-07-26 19:13:27
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