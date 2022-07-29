Yıldırım'dan üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor. İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; kurslar, deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında da ‘Tercih Danışmanlığı’ ile alanında uzman rehber öğretmenleri gençlerle buluşturuyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde saat 10.0018.00 arasında hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, üniversite tercihlerini yapabiliyor. Gençlerin aldıkları sonuçlara göre en doğru tercihleri yapması amacıyla kurulan danışmanlık ofisi 5 gün boyunca devam edecek.

Gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet önceliği gençler ve çocuklarındır. Onlara yapılan her yatırım geleceğe dikilmiş bir fidandır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için Bursa’nın en güzel kütüphanesini ilçemize kazandırdık. Çalışmaların sonuna geldiğimiz Mimar Sinan Kütüphanesi’ni de yakın zamanda evlatlarımızın istifadesine sunacağız. Hayata geçirdiğimiz programlarla gençlerimizin eğitimlerine katkı sağladık. Sınavın ardından da öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp üniversite tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak, mutlu hissedecekleri üniversitelere ve bölümlere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.

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