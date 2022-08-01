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Kahraman motokurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı Yürekleri ağza getiren o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Kahraman motokurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı Yürekleri ağza getiren o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa’da motokurye, yola bir anda atlayan küçük çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motokurye sokaktan geçtiği esnada küçük bir çocuk saklandığı otomobilin önünden bir anda yola fırladı. Motokurye ise çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan kurye ile küçük çocuğun yanına ilk olarak çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralıları her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir anda yola çıktığı ve motorkuryenin çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attığı görüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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