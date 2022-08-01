Çalı Köy Filmleri Festivali ödül töreniyle sona erdi

Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği’nin (ÇEKÜDER) birlikte düzenlediği ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı 6. Çalı Köy Filmleri Festivali sona erdi. 3 gün süren festivalin son gününde Kısa Film Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nilüfer Belediyesi’nin Çalı Çevre ve Kültür Derneği ile bu yıl 6. kez düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali bu yıl da katılımcıları birbirinden değerli filmlerle ve yönetmenlerle buluşturdu.

Çalı Futbol Sahası’nda 3 gün boyunca sinema tutkunlarına film şöleni yaşatan festival büyük ilgi gördü. Çok sayıda filmin yanı sıra değerli yönetmenlerin de yer aldığı festivalin son günü yoga etkinlikleri ile başladı. İsmail İfşa’nın eğitmenliğinde gerçekleşen “3 Boyutlu Yapılar” konulu atölye de ilgi gördü. Atölyeye katılanlar yaklaşık üç saat boyunca köy evlerinden yola çıkarak 3 boyutlu evlerini tasarladı.

Festival çerçevesinde Akademisyen Ali Gençoğlu ve Mert Arık’ın katılımıyla "Bataklı Damın Kızı Aysel'den Günümüze Köy Filmleri” başlıklı söyleşi de gerçekleşti. Türk sinemasının ilk köy filmi olarak kabul edilen yapımın konuşulduğu söyleşide , 1950’lerden günümüze popüler köy melodramlarının süreci ele alındı.

Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Kısa Film Yarışması’ndan seçkiler de sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bu doğrultuda Mehmet Köprü’nün “ Goca Yörüğün Tohumları”, Deniz Telek’in “ Anuş”, Cemalettin Baş’ın “Düğün Fotoğrafı”, Nursel Doğan’ın “Huşbe”, Evrim İnci’nin “ Bulak” , Şeyma Kavak Gökçek ile Orhan Umut Gökçek’in “Son” isimli filmi ile Ali Rıza Erdemir’in “Vesikalık” isimli filmleri gösterime sunuldu. Gösterimler sonunda filmlerin yönetmenleri de izleyenlerle söyleşide bir araya gelerek film yapım süreçlerini anlattı.

Festivalde, çekimleri Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle Bursa’da yapılan “Ali’nin Tabiatı” isimli film de izleyici ile buluştu. Yaklaşık bir buçuk saat süren gösterim sonunda yönetmen Levent Çelik ile oyuncular Çağla Acar, Zeynep Çelik Küreş ve Bursa Koordinatörü Cihan Çay sinem meraklıları ile buluştu. Nilüfer Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Levent Çelik, “Filmi, Ayva Mahallesi’nde çektik. Alevi geleneğinin ele alındığı, ritüelleri işlediğimiz farklı bir çalışma oldu. Modern dünyada doğayı korumaya yönelik söylemler olsa da, duyarlılık tartışılır durumda. Geçmiş dönemlerde doğayı korumaya yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Yerel kültürlerdeki ekolojik yaklaşımları incelerken hikaye ortaya çıktı. Günümüz dünyasını da içine alan gelenek ve moderniteyi harmanlayan farklı bir çalışma ortaya çıktı” dedi.

Festivalin son gecesinde Çalı Köy Filmleri Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni de düzenlendi. Genç sinemacıları desteklemek ve üretimlerini daha fazla seyirciyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 114 kısa film başvurdu. 8 kişilik ön jüri değerlendirmesi sonunda 11 film finalist oldu. Ayris Alptekin, Doc. Dr. Gül Yaşartürk ve Banu Sıvacı’nın ana jüriliğini yaptığı değerlendirmelerde Orhan Umut Gökçek’in ‘Son’ adlı yapımı birinci olurken, Ali Rıza Erdemir’in ‘Vesikalık’ ikinci, Evrim İnci’nin ‘Bulak’ adlı filmi de üçüncü oldu. Yarışma çerçevesinde Murat Yüksel imzalı ‘Jeotermal Yetti Gari’ de jüri özel ödülüne layık görüldü. Dereceye giren yapımların yönetmenleri düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Festivalin finalinde coşku dolu bir konser vardı. Bursalı sevilen grup Denden’in verdiği konseri izleyenler keyifli anlar yaşadı.

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