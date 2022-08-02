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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

İHA

Bursa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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