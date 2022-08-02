Hediyelik tasarımları Bursa için yarışacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’yı kurumsal anlamda temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nda başvurular, 1 Eylül 2022’de sona erecek.

Turizmde marka şehir olma hedefiyle Bursa’nın rotasını turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, kendine has özelliklerin, değerlerin ve zenginliklerin tüm dünya tarafından fark edilmesi amacıyla farklı bir projeyi daha hayata geçirdi. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle şehrin kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine kazandırılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehri kurumsal manada temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla ‘Bursa Uluslarararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’ düzenledi. Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Irgandı Köprüsü sanatçıları tarafından desteklenen yarışma, desen tasarımı ve hediyelik eşya kategorilerinde yapılıyor. Başvuruların bursa.com.tr adresinden yapıldığı yarışmanın son başvuru tarihi, 1 Eylül 2022 Perşembe. Yarışmanın jüri heyetinde yerli ve yabancı akademisyenler, usta öğreticiler, moda tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcıları ve seramik sanatçıları bulunuyor.

220 bin TL ödül

Yarışma, eylül ayı içerisinde yapılacak değerlendirmede, toplamda 220 bin TL ödül verilecek. Hediyelik ürün tasarımı kategorisinin birincisi 50 bin, ikincisi 40 bin ve üçüncüsü de 30 bin TL ile ödüllendirilecek. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü ise 15 bin TL olacak.

Desen Tasarımı kategorisinde ise yarışmanın birincisi 35 bin, ikincisi 25 bin, üçüncüsü de 15 bin TL’nin sahibi olacak. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel ödülü ise 10 bin TL olacak.

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