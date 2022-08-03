Bursa'da elektrikli bisiklet alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet alev alev yandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bisikleti sararken, görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.