Bursa’da gezinmek için çıktığı yoldan 30 metre aşağıya düştü

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Bursa’da yürüyüş için yeşillik alana giden bir kişi dengesini kaybederek 30 metrelik yükseklikten otların arasına düştü. Yaralı adam nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Cebeci sokak üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, yeşillik alanda yürüyüşe çıkan 45 yaşındaki Tuncay Ç. dengesini kaybederek 30 metrelik yükseklikten yuvarlanarak otların arasına düşüt. Yaralı adam telefonla 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara NAK ekipleri de destek verdi.

Yaralı adam halatla kurulan istasyonla sedye üzerinde yukarı çekilerek çıkartılırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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