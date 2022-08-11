Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arama 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Gemlik'te uygulama yapan polis ekipleri, dün akşam Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde, 16 SLD 54 plakalı otomobili şüpheyle durdurdu. Araçta yapılan aramada 1,5 kilo metamfetamin, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Cengiz G. (28) ile Erdem C. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-08-11 13:03:18
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