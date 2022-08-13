Bursa'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi



Abdulselam UĞUR/ Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da öğleden sonra başlayan ve bir saat süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitlerde oluşan su birikintisi uzun araç kuyruğuna yol açarken 15'e yakın ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış, Bursa'nın Merkez Yıldırım, Kestel, İnegöl, Orhangazi, Harmancık, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 17.00 sıralarında başlayan ve bir saat süren sağanak yağış nedeniyle özellikle alt geçitlerde biriken yağmur suları uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ekili bahçelerin de etkilendiği sağanak yağmur nedeniyle 15'e yakın ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

En fazla yağışın, metrekareye 17 kilo ile Yıldırım ilçesinde gerçekleştiğini belirten meteoroloji yetkilileri, yağışların pazartesi sabah tekrar etkili olacağını açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Abdulselam UĞUR/Hasan BOZBEY

2022-08-13 19:58:27



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