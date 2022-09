Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi

BURSA, (DHA)BURSA´da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı. Zabıtaya ruhsat diye fatura gösteren yabancı uyruklu işletme sahibine 51 bin 200 TL ceza kesilirken, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanılan son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.

Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine Osmangazi ilçesinin Selimiye Mahallesi 11´inci Bahçe Sokak´ta bulunan bir apartmanın bodrum katına, zabıta ekiplerince baskın düzenlendi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte gittikleri adreste etlerin depolandığını gördü. Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır, tavuk etleri bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan ürünlerin son kullanma tarihlerinin de geçtiği tespit edildi.

RUHSAT DİYE FATURA GÖSTERDİ

Zabıta ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen kaçak işletmenin sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. Ruhsatı olduğunu söyleyen işletme sahibi, ekiplere ruhsat diye fatura gösterdi.

Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 ton beyaz et imha edildi. Et işleme ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerine, hijyen kurallarına uymamak ve işletme kayıt belgesi bulundurmamaktan 51 bin 200 TL ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2022-09-08 13:35:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.