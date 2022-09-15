Bursa'da etil alkol yapımında kullanılan 1000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi



Muammer İRTEMNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği operasyonda etil alkol yapımında kullanılan 1000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan `alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele´ kapsamında `Zincir´ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Baskında, etil alkol yapımında kullanılan 1000 litre kimyasal sıvı, 20 litre etil alkol, farklı ebatlarda 26 fiber tank, 2 elektrikli kazan, bin 200 boş bidon ve bidonlara ait kapak, 3 forklift ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Semih ŞAHİN

2022-09-15 16:28:29



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