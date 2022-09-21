Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, silah kaçakçılarına operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca, tarihi olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 kama ve 1 şiş ele geçirildi.

İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde kaçak silah satışı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.İ., C.Ş.E. ve E.Z.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerine dün sabah operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, tarihi niteliği olduğu tahmin edilen 2 kılıç, 1 kama, 1 şiş ve 4 mühür ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-21 10:50:32



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