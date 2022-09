Otomobilden 2 milyon liralık döviz ve çekleri çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı

Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA´da iş insanı Vural Akçil´in içerisinde 2 milyon liralık döviz ve çek bulunan çantası park halindeki otomobilinden çalındı. Polis, hırsızlık şüphelisine kent kameralarının 250 saatlik görüntüsünü izleyerek ulaştı. Kaldığı otelde yakalanan şüpheli M.Y, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 18 Eylül´de Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Koğukçınar Mahallesi´nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için aracını sokak üzerinde park eden Vural Akçil, 5 yaşındaki oğlunun hava alması için aracın camlarını açık bıraktı. Bu sırada yoldan geçen şüpheli, aracın içerisinde bulunan çantayı gördü. Arka koltukta bulunan çantayı alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Alışverişini tamamlayıp aracında dönen Akçil, çantasını göremeyince çalındığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

SANİYE SANİYE İZLEDİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerini gören güvenlik kamerası olmadığını tespit edince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemeye aldı. Paranın bulunduğu çantanın rengi ve modelinden yola çıkan ekipler, Osmangazi ilçesindeki kent kameralarının 250 saati bulan kayıtlarını izledi. Görüntülerden, çantayı omuzuna asarak bölgeden uzaklaşan şüphelinin M.Y. olduğu tespit edildi.

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Şüphelinin bir altgeçitten çıkarak taksiye bindiği görüldü. Şüphelinin taksiden inerek kaldığı otele girmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Plakadan taksi sürücüsüne ulaşan ekipler, M.Y.´nin yine Osmangazi ilçesinde bir otelde kaldığını belirledi. M.Y., kaldığı otele düzenlenen baskınla yakalandı. Odada yapılan aramada, içerisinde 22 bin dolar, 3 bin euro, 700 bin TL ve iki bankaya ait çeklerin bulunduğu çanta ele geçirildi.

Para ve çeklerin bulunduğu çanta Vural Akçil´e teslim edilirken, M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez ESRA TÜRKER

2022-09-29 14:35:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.