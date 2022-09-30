Bursa'da cami inşaatında çıkan tartışmada 1 işçi bacağından vuruldu



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da, cami yapımında çalışan bir işçi, inşaat alanında tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla 2 bacağından vuruldu. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi´nde meydana geldi. 6´ncı Bülbül Sokak´ta bulunan bir caminin yapımında çalışan işçi, inşaat alanında tartıştığı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla 2 bacağından vurularak yaralandı. İnşaat işçisi kanlar içinde yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-09-30 04:42:09



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