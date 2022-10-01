4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda 3´üncü gün başladı

Muammer İRTEM Semih ŞAHİN/İZNİK (Bursa), (DHA) Bursa´nın İznik ilçesinde düzenlenen 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları´nın 3´üncü günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı.
İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları´nın 4´üncüsü bu yıl "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor. 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları´nın 3´üncü günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı. Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Etkinlik alanlarından detaylar
Alış güreşinden detaylar
-Kapışmalı aba güreşinden detaylar
-Atlı okçuluktan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İznik Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-10-01 12:10:59
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