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Bursa´nın Yıldırım ilçesinde et ürünleri tesisinde yangın çıktı. Yangına, çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.(DHA) DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-02 04:56:26



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