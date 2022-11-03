Kırmızı ışıkta geçince aracına ambulans çarptı; sürücü yaralandı, annesi öldü



Yasin KESKİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayıp, yoluna devam eden Vural Güleç'in (45) otomobiline, ihbara giden ambulans çarptı. Kazada Güleç yaralanırken, annesi Nezahat Güleç (69) ise hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey ilçesi Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Annesi Nezahat Güleç ile hastaneden çıkan Vural Güleç, 16 V 4640 plakalı otomobili ile giderken iddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yola devam etti. Bu sırada otomobile, sağlık ekibinin ihbara gittiği ambulans çarptı. Kazada sürücü ile annesi, yaralandı. Sağlık görevlilerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu kritik olan Nezahat Güleç, hayatını kaybetti. Vural Güleç'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2022-11-03 12:04:12



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