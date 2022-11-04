Bakan Bozdağ: Bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ayrımcılığa tabi tutulmasın istiyoruz (2)



LİSENİN ADALET BÖLÜMÜNÜ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Adalet Bölümü'nü ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Bozdağ, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Bozdağ, okulda uygulamalı eğitim için kurulan mahkeme salonunda öğrencilerin örnek duruşma gösterimini izledi. Duraşma mizanseninin ardından açıklama yapan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah sizler gelecekte burayı bitirdikten sonra hukuk fakültesine gidersiniz. Hakim ve savcı olarak milletimize hizmet etme imkanınız olur. Ben sizde o ışığı gördüm. Çalışacağız, hukuk fakültesini kazanacağınız. İnşallah bu kürsülerden mizansen değil, gerçek hakim savcı olarak hepiniz hizmet edeceksiniz. Ben şimdiden sizi hem mesleğe davet ediyorum hem de hukukçu bir büyüğünüz olarak hukuk fakültelerine davet ediyorum. Yargılama sırasında hakikatin ortaya çıkması, hakkın tespiti, hak edene hak ettiğinin verilmesi ve adalet terazisinin doğru tartması bakımından önemli görevler ifade ediyorlar. Milletleri devletleri adalet ayakta tutar. Buradaki adalet de kendi adaletini gerçekleştirmek isteyen herkesin önünde büyük bir engeldir. Devletimiz var, hukukumuz var. Adaletimiz var. O güvenceyi de vatandaşımıza veriyor. Orta öğretimden gençlerimizin adalet alanına ilgi göstermeleri bizim için son derece kıymetli. Onun için buradan meslek lisemizi, öğrencilerimizi, öğretmen ve yöneticilerini gönülden tebrik ediyorum. Biz Adalet Bakanlığı olarak okullarımızda adalet ve hukuk eğitiminin desteklenmesini Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin haklarını, hukuklarını bilen ve dünyayı sorgulayan insanlar olarak yetişmesi esasında adalet ve hukuk bilincinin yükselmesiyle alakalı önemli bir konudur. Bursa´da böyle güzel bir görüntüyü görmekten bakan olarak büyük onur duydum. Bu başarılı evlatlarımızı Türkiye görsün. Bugün özellikle buraya geldim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-11-04 17:38:12



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