Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu
ABONE OL

Bursa-İstanbul hattında 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa-İstanbul hattında 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi
DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.00'de İstanbul ile Bursa arasındaki karşılıklı iki sefer de iptal edilmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ UŞAK kura canlı sonuçları ve isim listesi: 4 şubat TOKİ Uşak (Merkez, Eşme, Ulubey) kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM Uşak TOKİ kuraları canlı yayında açıklanıyor!
Son dakika: Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
BÜYÜK ACI | Son dakika haberler: Bir çocuk annesiydi kalbinden bıçaklandı! İşte cinayetin nedeni! -Güncel haberler
GÜNDEM Bir çocuk annesiydi kalbinden bıçaklandı! İşte ...
Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi: 4 Şubat 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremleri
GÜNDEM Çorum'da deprem! İşte son depremler listesi
AVM'deki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı: Çocuğun 3 parmağı kopmuştu... - Gündem haberleri
GÜNDEM Çocuğun 3 parmağı kopmuştu! İşte AVM'deki dehşetin ...
Kar küresi | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Beyaz örtü yurdu sarıyor! Meteoroloji'den 10 kent için kar alarmı! - İstanbul'da kar yağışı...
GÜNDEM Beyaz örtü yurdu sarıyor! İstanbul için kar raporu! ...
Adana'da asayiş uygulaması: 61 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Adana'da asayiş uygulaması: 61 şüpheli yakalandı
Bakan Soylu'dan Ankara'da karla mücadele incelemesi
GÜNDEM Bakan Soylu'dan Ankara'da karla mücadele incelemesi
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda anayasal engel yok
GÜNDEM "Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda anayasal engel ...
Başakşehir'de taksici kavgası: 1 yaralı
GÜNDEM Başakşehir'de taksici kavgası: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.