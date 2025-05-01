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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Bursa Şehir Tiyatrosu İstanbul'a geliyor

        Bursa Şehir Tiyatrosu İstanbul'a geliyor

        Bursa Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Kısa Süren Saltanat", 110. yıl etkinlikleri kapsamında 2, 3, 4 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:50
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        Bursa Şehir Tiyatrosu İstanbul'a geliyor
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Bursa Şehir Tiyatrosu’nu konuk ediyor. İstanbul seyircisi “Kısa Süren Saltanat” isimli oyunu 2, 3, 4 Mayıs 2025 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyredebilecek.

        John Steinbeck’in yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği oyunda Murat Liman, Nihal Türkseven Erten, Mehmet Eren Topçak, Tuba Bayram, Yüksel Hakverdi, Faruk Oğur, Aykan Yılmaz rol alıyor.

        Yazarın 1957’de yayımlanan tek politik taşlaması “Kısa Süren Saltanat”, demokratik çarelerin tükendiği bir yönetim krizini, yeniden monarşiyi ilan ederek çözmeye çalışan zamansız bir Fransa fonunda geçer. Karısı ve kızıyla mütevazı evinin terasında teleskobuyla yıldızları inceleyerek neredeyse münzevi bir yaşam süren, kral soyunun son temsilcisi Mösyö Pippin Heristal, ertesi gün kendini Versailles Sarayı’nda Fransa Kralı olarak buluverir!

        Steinbeck’in hayali Paris’inde, uzlaşmamaya yeminli siyasi partiler, arsız aristokratlar, her yanı kaplamış tozlar, yumurtalar, havyarlar havalarda uçuşurken, Büyük Charlemagne’ın soyundan gelen IV. Pippin ve ailesini nasıl bir gelecek beklemektedir?

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        #bursa şehir tiyatrosu
        #  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
        #tiyatro
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