Bursa Valiliği'nden yasaklama kararı 0:00 / 0:00

İHA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Bursa genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, açık kapalı alanlar, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi tüm eylemlerin yapılması yasaklandı.

Bursa Valiliği resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde; yasa dışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan 'İmralı siyasetine karşı barışı savunmak' için Gemlik'e yürüyüş konusu ile alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu kapsamdaki tüm eylem/etkinliklerin yapılması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa il sınırları içerisinde (İlimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 09.06.2022 günü saat 00.01'den - 15.06.2022 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."