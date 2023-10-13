Şanlıurfa'da, sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanıldı.