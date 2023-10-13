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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüs devrildi! Can kayıpları var!

        Otomobille çarpışan otobüs devrildi! Can kayıpları var!

        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:33
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        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
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        Şanlıurfa'da, sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.

        VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

        Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanıldı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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