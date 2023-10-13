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        Haberler Ekonomi Kripto Para FTX davasında şok itiraflar - Kripto Para Haberleri

        FTX davasında şok itiraflar

        FTX davası devam ederken, firmanın kardeş şirketi Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison'dan şok itiraflar geldi. Aynı anda FTX Kurucusu Samn Bankman-Fried'ın eski sevgilisi olan Ellison borçlarını ödeyebilmek için izinsiz bir şekilde müşterilerin 9.9 milyar dolarını kullandıklarını belirtti. Bunun yanında Çin'de dondurulan hesaplarının açılması için Çinli yetkililere 100-150 milyon dolarlık kripto ödemesi yaptıklarını söyledi. Ellison'un verdiği bilgiye göre rüşvet ödemesine karşı çıkan bir çalışana Sam Bankman-Fried 'kapa çeneni' şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:35
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        FTX davasında şok itiraflar
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        Bir dönem 'kriptonun dahi çocuğu' olarak gösterilen, kripto para borsası FTX'in Kurucusu Sam Bankman-Fried'ın yargılandığı davanın ikinci haftasında FTX'in kardeş yatırım şirketi Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison'un ifade vermeye başlamasıyla ilginç detaylar ortaya çıktı.

        Sam Bankman-Fried, Alameda'yı FTX faaliyete geçmeden iki yıl önce, yani 2017'de kurdu.

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        FTX davası başladı

        MÜŞTERİ KAYNAKLARINI KULLANDI

        Davadaki 5. tanık olarak kürsüye çıkan ve aynı anda Bankman-Fried'ın eski sevgilisi olan Caroline Ellison, Bankman-Fried'ın kendisini dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işlemeye yönlendirdiğini iddia etti. Ellison, bunun yanında Alameda'nın başında bulunduğu sürede, çeşitli projelere yatırım yapmak ve borç verenlere olan borçlarını 'aslında sınırsız olan bir kredi limiti' aracılığıyla geri ödemek için müşterilerinden, izin almadan, birkaç milyar dolar aldığını itiraf etti.

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        'ÇÖKMEK ÜZERE OLDUĞUMUZUN FARKEDİLMESİNDEN KORKUYORDUK'

        Mayıs-Haziran 2022 döneminde Terra/LUNA çöküşünün etkisiyle şirket olarak zor bir dönem geçirdiklerini belirten Ellison "Çökmek üzere olduğumuzu birilerinin fark etmesinden korkuyorduk" ifadelerini kullandı.

        DURUM SIZAN BELGELERDEKİNDEN KÖTÜYDÜ

        Terra/LUNA, FTX'in iflasından birkaç ay önce çökmüş, kamuoyu ise bu çöküşün FTX ve Alameda'ya etkisini Kasım 2022'de Coindesk'e sızdırılan FTX bilançosu sayesinde öğrenmişti.

        Caroline Ellison, o dönem Coindesk tarafından yayınlanan bilançonun aslında kendilerinin borçlu oldukları kişi ve kurumlarla paylaştığı bilanço olduğunu, gerçek durumun ise sızdırılan belgelerde görüldüğünden çok daha kötü olduğunu belirtti.

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        Ellison o dönem Alameda'nın Genesis gibi borç verenlere borçlarını ödeyebilmek için FTX müşterilerinin paralarını kullandıklarını itiraf etti. Alameda'nın bu durumu sakladığını söyleyen Ellison eğer bunu yapmasalardı diğer kreditörlerin endişelenerek borçlarını geri çağırabileceğini belirtti.

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        Bu sebeple eksik bilgilerin olduğu 7 farklı bilanço hazırladığını söyleyen Caroline Ellison, bunlar arasından en iyisini seçmesi için Bankman-Fried'a'a gittiğini söyledi.

        Caroline Ellison'un verdiği bilgiye göre Alameda, borçlarını ödeyebilmek için Haziran 2022 itibarıyla FTX müşterilerinin 9.9 milyar dolarını kullanmıştı.

        SIGNAL ÜZERİNDEN RÜŞVET TALİMATI

        Caroline Ellison, bunun yanında Alameda'nın Çin'deki OKX ve Huobi hesaplarındaki blokajı açmak için Çinli yetkililere rüşvet verdiğini ifade etti.

        Ellison'un ifadesine göre, Kasım 2021'de Bankman-Fried, "Çinli ve bağlantıları olan" bir meslektaşı olan David Ma'nın hesapları açmanın bir yolunu bulduğunu söyledi.

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        Ellison "kim olduğunu kesin olarak bilmese de" çeşitli hesaplara kripto para transferi yaparak yaklaşık 100 ila 150 milyon dolar arasında ödeme yapmasının ardından, Alameda'nın Çin'deki hesapları yeniden açıldı. Daha sonra hesapların Çinli yetkililere ait olduğu ortaya çıktı. Ellison, Bankman-Fried'ın Signal uygulaması aracılığıyla bu ödemeyi yapmasını söylediğini söyledi.

        KARŞI ÇIKAN ÇALIŞANA 'KAPA ÇENENİ' DEDİ

        Ellison'un verdiği bilgiye göre rüşvet verilen Çinli yetkililerden birisinin kızı olan Handi Yang, bir Alameda çalışanıydı ve bu rüşvetin verilmesine karşı çıkıyordu. Handi Yang bu konudaki itirazını Bankman-Fried'a ilettiğinde ise patronundan "Kapa çeneni" cevabını aldı. Handi Yang, bunun üzerine rüşvet ödemeleri yapılamadan önce şirketteki görevinden istifa etti.

        BANKMAN-FRIED SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

        FTX davasında bugün de tanıkların dinlenmesine devam edilecek. Geçen hafta başlayan davada, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçlamayla karşı karşıya bulunan Bankman-Fried, yaptığı savunmada söz konusu suçlamaları reddetmişti.

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