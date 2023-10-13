13 Ekim 1923'ten 13 Ekim 2023'e... Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yılı...

Ankara 13 Ekim 1923’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye’nin başkenti olarak kabul edildi. 20 Nisan 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce benimsenen Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye devletinin başkentinin Ankara olduğu belirtildi.

Ankara’nın yeni devletin başkenti olması için İsmet İnönü ve 14 milletvekilinin, 9 Ekim 1923'te Meclis'e verdiği kanun teklifinin gerekçesinde "Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler, Yeni Türkiye’nin esas varlığını, ülkenin güç kaynaklarının gelişmesini, Anadolu’nun merkezinde kurmak lüzumunu göstermektedir. Ülkenin güvenliği Ankara’nın coğrafi ve stratejik durumu bunu gerektirmektedir" denilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü vesilesiyle, "Millî Mücadelemizin ve Türkiye Cumhuriyetimizin merkezi olan Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara, başkent olmasının yanı sıra ülkemizin hürriyetinin ve bağımsızlığının sembolü olan kadim ve muazzez bir duygunun ta kendisidir. Çünkü Ankara, betonlaşmalarla yapılaşmış bir kent değil; bir fikrin, bir iddianın ve inancın muzaffer olduğu hikayedir. 100 yıllık bir asil duruşun gelecek yüzyıllara yansıması, Türk milletinin destansı karargahıdır Ankara" dedi.

Resepsiyonda konuşan ABB Başkanı Yavaş, Ankara'nın tarihi önemine değinerek, "Bugün burada, Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yılını kutlamak için sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir kıvanç duyduğumu belirtmek isterim. Ankara, yalnızca cumhuriyet dönemimizin merkezi olan bir kent değildir. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Perslerin hüküm sürdüğü Ankara; Galatlar, Romalılar, Osmanlılar için de büyük bir öneme sahip oldu. Kentimiz 1290 yılında, Ahi Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Kökenini kardeşlik, eli açıklık, cömertlik sözcüklerinden aldığı bilinen Ahilik, Anadolu'da dayanışma dürüstlük, misafirperverlik, şefkat ve merhamet kavramlarını uygulamayı ödev bilen ahlaki bir sosyoekonomik model oluşturdu. Ne mutlu ki Ankara'mız 64 yıl süren Ahi Cumhuriyeti özelliklerini hala taşımaktadır. İşte tüm bu nedenlerle şüphesiz ki tarih boyunca önemli bir merkez olan Ankara'nın kaderinde ve nihayetinde başkent olmak vardı. Ankara, Kurtuluş Savaşı'mızda sadece ülkemizi askeri açıdan savunmanın değil; fedakarlığın, aydınlık yarınların, umudun da kenti haline geldi. Yine Ankara, bir milletin millet olması için en temel hakkı olan toprak bütünlüğü adına verilen mücadelesiyle dünyadaki tüm mazlum milletlere de yol gösterici oldu. Bir milletin varını yoğunu ortaya koyarak kazandığı bağımsızlık mücadelesi, bugünümüzü de aydınlattığı gibi geleceğe de bir ışık oldu" dedi.

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"TÜRK MİLLETİNİN DESTANSI KARARGAHIDIR ANKARA"

Mansur Yavaş, konuşmasının devamında, "Farklı milletlerden kıymetli katılımcıların bulunduğu bu davette, hepimiz birbirimizden farklı derecelere sahip olsak da farklı dillerde konuşsak da aynı duyguları yaşadığımız kesindir. Bu duyguların en değerlisi de insanların ülkesi ve vatanları için arzuladıkları bağımsızlıktır. Ankara, başkent olmasının yanı sıra ülkemizin hürriyetinin ve bağımsızlığının sembolü olan kadim ve muazzez bir duygunun ta kendisidir. Çünkü Ankara, betonlaşmalarla yapılaşmış bir kent değil; bir fikrin, bir iddianın ve inancın muzaffer olduğu hikayedir. 100 yıllık bir asil duruşun gelecek yüzyıllara yansıması, Türk milletinin destansı karargahıdır Ankara. Kurtuluş mücadelesiyle dünyadaki tüm mazlum milletlerin rol modeli, gelişimiyle muasır medeniyetlerin komşusu, insanıyla dayanışmanın, alçak gönüllülüğün ve cömertliğin vesikasıdır" ifadelerinde bulundu.