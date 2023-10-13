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        Otobüsü uçuruma sürmek istedi! Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu

        Mersin'de korku dolu anlar yaşandı. Adıyaman'a giden bir yolcu otobüsünde en önde oturan yolcu, bir anda direksiyona saldırdı. Uçurum kenarında yaşanan olayda, içerisinde 26 kişinin bulunduğu otobüs, kaptanın manevrası ile bariyerlere çarparak durdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:26
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        Mersin'den Adıyaman'a giden otobüste yolculuk eden Umut C. (22), seyir sırasında birden direksiyona saldırdı.

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        DHA'nın haberine göre içerisinde 26 kişinin bulunduğu otobüs, şoför Hakan Çetintaş'ın manevrası ile bariyerlere çarparak durdu.

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        Olay, 1 Ekim'de Mersin-Osmaniye kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Adıyaman'a seyreden Hakan Çetintaş yönetimindeki şehirler arası otobüsünün ön koltuğunda oturan Umut C., saat 01.00 sıralarında aniden koltuğundan kalkarak direksiyona saldırdı. Bu sırada şoför Çetintaş, direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırdı.

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        GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

        Bu sırada uyanan yolcuların müdahalesiyle Umut C., direksiyonun bulunduğu alandan uzaklaştırdı. İhbarla gelen jandarma ekipleri, Umut C.'yi gözaltına aldı. Umut C.'nin hastanede yapılan kontrolde kanında uyuşturucu tespit edildi. Umut C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Umut C.'nin direksiyona saldırması ve şoförün direksiyonu bırakmamaya çalıştığı anlar ise otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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        "BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

        Hakan Çetintaş, olay anını anlatarak şunları söyledi: "Adıyaman seferini yapmak için Mersin Otogarı'ndan hareket edeceğimiz esnada bir yolcu getirdiler. Yolcu arka koltukların birinde oturuyordu. Bu yolcu, muavin arkadaşa 'Benim midem bulanıyor, ön tarafa oturabilir miyim?' demiş. Muavin de yolcunun kusmaması için ön tarafa almış. Benim hemen arkamdaki koltukta oturuyordu ve Osmaniye'ye yaklaşınca esnemeye, dişlerini sıkmaya başladı. Aynadan kendisini fark ettim ve hareketlerinden şüphelendim. Gece geç saatlerde seyir sırasında bu kişi kalktı ve bir anda direksiyona saldırdı. Bir anda şaşırdım ve yola baktım; uçuruma doğru gidebilirdim. "

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        "Direksiyonu bırakmadım ve bariyerlere çarparak otobüsü durdurdum. Sonra bu kişiyi yolcular ve muavin arkadaşlar alıp, jandarmaya teslim etti. Kanında uyuşturucu çıkmış ama adli kontrolle serbest bırakılmış. Kazada kimsenin burnu kanamadı ama direksiyonu bırakmış olsaydım; büyük bir facia olabilirdi."

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