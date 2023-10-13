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"BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

Hakan Çetintaş, olay anını anlatarak şunları söyledi: "Adıyaman seferini yapmak için Mersin Otogarı'ndan hareket edeceğimiz esnada bir yolcu getirdiler. Yolcu arka koltukların birinde oturuyordu. Bu yolcu, muavin arkadaşa 'Benim midem bulanıyor, ön tarafa oturabilir miyim?' demiş. Muavin de yolcunun kusmaması için ön tarafa almış. Benim hemen arkamdaki koltukta oturuyordu ve Osmaniye'ye yaklaşınca esnemeye, dişlerini sıkmaya başladı. Aynadan kendisini fark ettim ve hareketlerinden şüphelendim. Gece geç saatlerde seyir sırasında bu kişi kalktı ve bir anda direksiyona saldırdı. Bir anda şaşırdım ve yola baktım; uçuruma doğru gidebilirdim. "