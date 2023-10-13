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İhbar üzerine olay yerine giden ekip ateş edenleri bulmaya çalışırken yeni bir ihbar daha aldı. Cadde üzerindeki bir sitenin giriş katında oturan Muhabbet Berke Çorak, evine isabet olduğunu polise haber verdi.

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Bunun üzerine ekip ihbarın yapıldığı eve gitti. Ekipler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbarı Çorak´ın telefonunu arayan ekipler yine cevap alamayınca Çorak'ın hayatından endişe ederek kapısını açıp içeri girdi. Ancak Çorak eve giren polise ateş etti. Açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Cihat Ermiş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.