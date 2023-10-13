Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!

        Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden çeteye operasyon: 9 gözaltı

        İstanbul Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edildiği saldırıda bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Muhammet Berke Çolak'ın, evinin önünde ateş edenlerle uyuşturucu yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş'in içeriden açılan ateşle şehit edilmesinden sonra yapılan çalışmalarda, şüpheli Muhammet Berke Çolak'ın, evinin önünde ateş edenlerle uyuşturucu yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu belirlendi.

        2

        DHA'nın haberine göre narkotik ekipleri, kapının önünde ateş eden ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 'Ceco İsa Grubu' olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

        3

        Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2´si yaşı küçük olduğu için çocuk şube ekiplerine verilirken 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Muratçeşme Mahallesi´nde 9 Ekim Pazartesi günü saat 02.30´da Çalıkuşu 1 sokak üzerinden silah sesleri geldiğini duyanlar polise ihbarda bulundu.

        4

        İhbar üzerine olay yerine giden ekip ateş edenleri bulmaya çalışırken yeni bir ihbar daha aldı. Cadde üzerindeki bir sitenin giriş katında oturan Muhabbet Berke Çorak, evine isabet olduğunu polise haber verdi.

        5

        Bunun üzerine ekip ihbarın yapıldığı eve gitti. Ekipler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbarı Çorak´ın telefonunu arayan ekipler yine cevap alamayınca Çorak'ın hayatından endişe ederek kapısını açıp içeri girdi.

        Ancak Çorak eve giren polise ateş etti. Açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Cihat Ermiş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        6

        POLİSİ ŞEHİT EDEN ÇORAK´IN UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Ermiş'i şehit eden Çorak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Ekipler bu sırada kapının önünde ateş edenlerin de tespit edilmesi için çalışmalarına devam etti. Yapılan incelemelerde şüpheli Muhammet Berke Çorak´ın kapısının önünde ateş edenlerin `Ceco İsa Grubu´ olarak bilinen çete üyeleri olduklarını belirledi.

        7

        Çorak ve çete üyeleri arasında uyuşturucu yüzünden anlaşmazlık olduğu saptanınca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ceco İsa Grubu'na yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda çete üyesi olduğu tespit edilen 9 kişiye operasyon düzenlendi.

        8

        Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Çorak´ın evinin önünde ateş ederken kullanılan 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, Uzi görünümlü airsoft silah, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        9

        DAHA AZ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SUÇ İŞLERKEN ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR

        Gözaltına alınan 'Ceco İsa Grubu' üyelerinin bölgede bulunan insanlar üzerinde korku ve panik oluşturup alıkoydukları kişileri darp ederek video kaydına aldıkları ve husumetli oldukları kişilerin ev veya iş yerlerini kurşunladıkları bu suçları işlerken daha az dikkat çektiği için çocukları kullandıkları öğrenildi. Öte yandan çete üyelerinin eylemlerini kiralık ve ya çalıntı motosiklet ile gerçekleştirdikleri öğrenildi.

        10

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2´si yaşı küçük oldukları gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 7 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7´si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        #son dakika
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı