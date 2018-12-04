Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın altında bulunan kafede gece geç saatlerde doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları sallandı. Yataklarından fırlayan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Patlamanın şiddetiyle kafede yangın çıktı.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre kafenin üstünde bulunan apartmanın sakinleri tedbir amacıyla binadan tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Emniyet ekiplerinin yaşanan patlamayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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