Başına gelecekleri hissetmiş gibi paylaşım yapmış...

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Haberler > GÜNDEM > Türkiye'yi sarsan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa’da yakılarak hayatını kaybeden kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da barışmak için buluştuğu sevgilisi tarafından seyir halindeki otomobilde üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra yola atılan genç kadının kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından arabadan çırılçıplak atılan genç kadının son anlarıyla alakalı yeni görüntülerde, sokaktaki kadına vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

06.10.2018 - 16:05 | Güncelleme: İHA

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yanarak katledilen kadının anne ve babasını ziyaret etti. Vatansever ailesini Bursa’da bulunan evlerinde ziyaret eden Orhan Sarıbal, her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldürülmesinin göz yumulamayacak bir utanç olduğunu söyledi. Sarıbal, "Artık yeter, gerçekten yeter. Biz bu toplumsal meselenin etrafından dolanarak her yıl yüzlerce kadının öldürülmesine göz yumuyoruz. Gelin kanunlardan başlayarak toplumsal bir duruş sergileyelim" dedi.

Bir ülkede hem de her yıl sayısı artarak yüzlerce kadının öldürülmesinin erkek terörü olduğunu açıklayan Sarıbal, "Hiç uzatmayalım ve uyduruk hafifletici gerekçeler aramayalım. Bunun adı erkek terörüdür. Ve bu caniler terör kapsamında yargılanmalı. Ya da bir kadını öldüren cani o yıl işlenen tüm cinayetlerden cezalandırılmalı. Çünkü bir ülkede her yıl yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürülüyorsa, bu seri erkek cinayetidir. Kadınlarımız, kimsesiz, sahipsiz, çaresiz, bırakılamaz. Bu utanç yetmedi mi? Harekete geçmek ve gerçekten bazı şeylerin değişmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor’ şeklinde konuştu.

Sarıbal, hükümetin ve ortağının hala ısrarla af kapsamında kadın katilleri, çocuk tacizcileri, hırsızları, uyuşturucu satıcılarını ve dolandırıcıları serbest bırakmaya çalıştığını ileri sürerek, "Peki bu cani de aftan yararlanacak mı? Vatansever ve daha binlerce mağdur acılı ailenin yaşadıkları sizi ilgilendirmiyor mu? Siz affetseniz de bu insanlar nasıl af edecek?" diye sordu.
Gözyaşlarına hâkim olamayan baba Aydın Vatansever, af kararına sert tepki göstererek, bu ve benzeri canilerin başta idam olmak üzere en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SON PAYLAŞIMI: 'ACI VERMEDEN SEVİLMELİYİZ'

Şengül Vatansever’in sosyal medya hesabından 2 Eylül’de yaptığı son paylaşımı ise herkesi duygulandırdı. Vatansever, sanki başına gelecekleri hissetmişcesine yaptığı paylaşımda, “Mesele sevmek değil azizim, kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan” ifadelerini kullandı.

Öte yandan barışmak için buluştuğu sevgilisi tarafından seyir halindeki otomobilde üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra yola atılan genç kadının kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından arabadan çırılçıplak atılan genç kadının son anlarıyla alakalı yeni görüntülerde, sokaktaki kadına vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

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