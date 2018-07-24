Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, TRT Spor'a transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Ali Ay şunları söyledi:

"Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menajeri Beşiktaş ile görüşmüş. Teklif bekliyoruz. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz.

Yasin Öztekin'in transferini bitirdik diye bir şey demedik. Demek ki karşı tarafın teklifi daha uygun geldi. Göztepe'ye hayırlı olsun. Fiyatlarımız da hemen aynıydı, orayı tercih etmiş.

Harun Tekin için Galatasaray'la sözlü olarak Abdurrahim başkanla görüştük ama kiralama teklifinde bulundular. Teklifi beğenmedik, 'Biraz daha düşünelim' dediler. Harun'un da gitmesini istemiyoruz ama arkasında iyi kalecilerimiz var"

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