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Bursaspor, Amatör Lig ekibine elendi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Bursaspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Boyabat 1868'e 1-0 yenilerek elendi.

Bursaspor, Amatör Lig ekibine elendi
AA


Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci eleme turuna 19 müsabakayla devam edildi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran 19 takım, tur atladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0 (5-4 Penaltılarda)

Adıyaman FK-Bartınspor: 0-0 (1-0 Uzatmalarda)

Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor: 1-0

Niğde Anadolu FK-Yomraspor: 2-1

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor: 3-1

Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Ankara Demirspor-Karaman FK: 0-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1

Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1 (2-3 Uzatmalarda)

Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK: 0-1

Kuşadasıspor-Bulvarspor: 0-1

Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Uşakspor-Malatya Arguvanspor: 2-1

HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-4

Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare: 5-0

Şanlıurfaspor-Karşıyaka: 4-2

Bursaspor-Boyabat 1868: 0-1

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