Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, kulübün resmi YouTube hesabından kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası Başkan Kamat, kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Kamat, şunları söyledi:

"Bu basın toplantısını daha önce yapmak istiyordum. Ama bu bilgilendirme toplantısını hep erteledim. Tepkiler aldım ama bunları hak etmedim. Her konuya vakıf olmaya çalıştık. Ama bu konuları çok dillendirirsem, Bursaspor’un rencide olacağı ve marka değerini düşüreceğimizden dolayı bunları açıklamak istemedim. Bazı yönetim kurulundan arkadaşlarım da beni tenkit etti. İnsanların doğruyu bilmesi gerektiğini söylediler. Geldiğimiz süreçte bu toplantıyı bugün yapmamız gerektiğini düşündük. Bursaspor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu toplantısını 22 Mayıs’ta yapma kararı aldık. Bir kulüp nasıl alınır, nasıl düzenli şekilde idare edilir ve teslim edilir herkes öğrensin. Bu sıkıntılı süreçlerde bir takım yaşadıklarımız başlıklar altına aldık. Neyin ne olduğunu herkes görsün. Ben kongre sürecinden önce şöyle bir karar almıştım. Eğer ciddi ve güçlü bir aday varsa ona destek çıkacaktım. Sonrasında böyle bir durum olmayınca aday olarak Bursaspor’a hizmet etmeye hazırım dedim. 2020-2021 sezonundan Bursaspor’a kayyum atanmasına gönlüm razı gelmedi. Biz Bursaspor sevdalısı olarak kulübü yönetmek için aday olduk. Bir takım toplantı ve görüşmeler yapıldı. Biz kimsenin önüne geçip de aday olmadık. Kulüp kayyuma kalsın istemedik. Tek aday olarak göreve geldik. O gün aday olduğumuz zaman kulübün ciddi anlamda finansal, sportif ve hukuki problemi olduğunu biliyorduk. Göreve geldiğimiz gün, 1 Eylül 2020 tarihinde çok olumsuz bir hava ile karşılaştık. Mali ve hukuk işlerinden sorumlu departmanların kapısına kilit vurulmuştu. Biz Bursaspor’u bir yere getireceksek o kulüp bu şekilde teslim alınabilir mi? Ben de bu şartlarda görevi teslim almam dedim ve almadım. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı ve Mesut Mestan, ertesi gün Divan Kurulu heyeti dahil bana telefon açtılar, hepimiz orada olacağız diye. ‘Kaos olmasın. Bir hata vardı. O hatayı da düzelttik’ dediler. Ben de geldim mazbatayı teslim aldım. Hemen incelemeler yaptık. Bu incelemelerde mali işlerden sorumlu arkadaş 20 Ağustos’ta görevi bırakmış. Yani kongreden 10 gün önce görevi bırakıp tutanakları teslim etmişler. Tazminatlarını sonuna kadar almışlar. Maaş alacaklarını da almışlar. Hukuktan sorumlu arkadaşımız da 20 Ağustos’ta görevi bırakıp alacaklarını almış. Sadece onlar mı burada çalışıyor? Nerede hak hukuk adalet? Yok. 10 günlük sürede de görev yapmışlar. Ahlaki mi? Değil. Benim söylediğim her şey doğrudur. Kimin rahatsızlığı varsa istediği şekilde şikayet edebilirler. İstediği gibi de incelesin. Bir tek hata göremezler.”

“Sayın Bursaspor camiası, bu konuların devamında biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte göreve koyulduk. 2 Eylül tarihi itibariyle bütün personel ve futbolcu alacakları ile ilgili girişimlerde bulunduk. Futbolcuların lisansının çıkması için de büyük uğraş verdik. O gün yaşadıklarımı anlatsam Bursaspor’un değeri düşerdi. Şu andaki futbolcularımız elmas gibi. 6 tane oyuncumuza ciddi teklifler geldi. Futbolcunun değeri 1,5-2 milyon Euro. Ama Bursaspor’un durumu kötü diye 500 bin Euro diye teklif geliyor. Ama biz bu şekilde hiçbir futbolcumuzu satacak kadar aşağılık değiliz. Hiçbir futbolcumuzu da satmadık. O kulüpleri söylerim ama rencide etmek de istemiyorum. Biz hiçbir konuda taviz vermedik. Biz o süreci çok iyi şekilde idare ederken, ilk haftada karşımıza temlik, ipotek ve blokeler geldi. Kim gelirse gelsin bunlarla mücadele edemezdi. Bursaspor’un her kuruşuna el konmuş durumda. Üyelik aidatı 200 TL ödüyorsunuz ya onlar da bile bankanın faizlerine gidiyor. Üyeliklerin yarısı Bursaspor Kulübü’ne geldi, yarısı da temliklere gitti. 2019-2020 sezonunda personelin maaşı ödenmemiş. 30 Ağustos’a kadar ödemeler yapıldı. Pandemi sürecinde çalışmayan arkadaşların ödememiştik ancak onların da ödedik.”

"CEBİMİZDE 3 KURUŞ VARSA PAYLAŞIRIZ"

“31.12.2020 tarihinin sonuna kadar hiçbir personelin alacağı yoktur. Bir personel çıksın açıklama yapsın benim alacağım var diye görelim. Bir de futbolcu alacakları var. 2019-2020 sezonunda 12 ay boyunca durmuş, futbol oynamış arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Recep Aydın, Emirhan Aydoğan. Bu arkadaşlarımız TFF’ye ihtarda bulunup alacaklarını almaları için karşımıza geldiler. Bunlarla ben konuştum. Bu oyucular alacakları ödenmemesi halinde serbest kalacak ve transfer olacaklardı. Biz de bu oyuncuların alacaklarının tamamını ödedik. Bunların içinde sadece Emirhan Aydoğan, federasyona ihtar vermedi ama biz alacağını ödedik. Bursaspor’un kasasına 89 milyon TL girdi denildi. Evet doğru, girmiş. Ama futbolcuların alacaklarını biz ödedik. Bu yönetim ödedi. Burak Altıparmak 840 bin TL’nin alacağı var. 10 ay top oynamışsın. 85 bin TL hak ediş almışsın, geri kalanını biz ödedik. 755 bin TL’sini ben ve yönetici arkadaşlarım ödedi. Diğer futbolcuların da aynı oradan ödemelerini yaptık. Futbolcular dertlerini sıkıntılarını bana anlattılar ve çözdük. Kıymetlimiz Emirhan Aydoğan 694 bin TL alacağı varken, 2019-2020’de 35 bin TL ödenmiş. 659 bin TL’sini biz geldiğimiz gün ödedik. Ben bunları marka değerimiz düşmesin diye söylemedik. Ama biz bunları hallettik. Biz işimizi, gücümüzü, ailemizi, sağlımızı bıraktık, Bursaspor’dan kaçan, üzülen, uzaklaşan insanlar mı değerli, yoksa ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım mı değerli. Biz neyin peşindeyiz arkadaşlar. Biz bu sevdayı yıllardan beri sürdürüyoruz. Bizim cebimizde 3 kuruşumuz varsa paylaşırız. Biz Bursaspor’un içine düştüğü durumu biliyoruz. Ama bu sevda bunun önüne düştü. Sosyal medyada, gazetede, kulaktan dolma bilgilerle Bursaspor’a zarar veriyor. Bizlere zarar veriyor. Bu işi en iyi şekilde yapacak birileri varsa sırtımızda taşır bu kapıdan sokarız. Başka niyetlerle bu kulübün içinden girecek hiç kimse olamaz. Bursaspor için fedakarlık yapacak olan birisi varsa gelsin. Toplantılar yapalım. Kongreden önce bilgilendirme yapalım.”

“Tesislerin kapısında girdiğiniz zaman, bayrak yırtık, her yer dökük, mutfakta çay ocağı çalışmıyor, otobüs kahve makinasına haciz konulmuş. Bursaspor Tesisleri’nin, saunası, havuzu, her yeri bakımsız. Havuzdan ağaç çıkmış arkadaşlar. Dış cepheyi boyatmak 30 bin TL. Bu kadar mı bütçe ayrılmadı buraya. Biz kaldırımları boyadık. Bütün sahalarda yabani otlar çıkmış. Tesislerin demirleri yıkılıyordu. Futbolcular antrenmanda üstlerine düşecekti demirler. Düzelttik bunları. İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri burası. İsmine değer gösterin bari. Mutfakta ocak yanmıyordu. Biz 20 yaş ortalama ile maçlara çıktık. Çocukların ayakları titriyordu. Biz takımın ahengi için neler neler yaptık. Biraz duygulandım şu anda. Çocuklarla görüşmeler yaptık ama şöyle konular geldi. Ligin başlamasına 10 gün kalmış, bu takımı nasıl hazırlayacaksınız dediler bana. Hiç hazırlık maçı yapamadık. Futbolcular bunu soruyor. Kamp yapmak istiyor, hazırlık maçı yapmak istiyor Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarında öne geçmemize rağmen mağlup olduk. Çünkü kondisyonumuzu 90 dakikaya yayamadık. Biz futbolcuların lisanslarını maçtan kısa süre önce çıkarttık. İlk maça çıkmak için uğraş verdik. Bursaspor bu haldeydi."

“Primlerle ilgili herhalde bu sezon TFF 1. Lig’de Bursaspor kadar prim ödendiğini duymadım. Diğer kulüplerin 2 katında prim verdik. Son içerdeki Akhisarspor maçına kadar ki tüm primleri ödedik. Bugün de hem o maçın hem de Ankaraspor maçının primlerini yatırdık. Bunları da çocuklara söyledim. Gecikmeler, temlikler, hacizler, blokeler için. 4 milyon 200 bin TL prim ödedik. Bir tek maçın primi eksik değildir. Şimdi bankalar üstümüze gelecek, siz prim ödemişsinizdir diye. Biz bu kadar prim ödememize rağmen bize laf söyleniyor. Ben Bursa’da bu işi çözen varsa gelsin söylesin. Hayatımızı ortaya koyduk. Sağlığımızı bozduk. Gece gündüz uğraşıyoruz. Başka hesaplarda olan insanlar var bilemem. Sosyal medyayı takip etmiyorum. Biz görevimizi iyi yapıp, teslim edeceğiz. Oyuncular da bazı konularda demoralize olabiliyorlar. Başka kulüplerden teklif alabiliyorlar. Antalya’da otelde bakıyorum, futbolcularımızla muhabbet eden insanlar oluyor. Böyle ahlaksızca durum olabilir mi? Kamp yaptığımız yere geliyorsunuz, bizim oyuncumuzla görüşme yapıp, aklını çeliyorsunuz. Planlama yapıyorlar. Yaşı belli duruma gelmiş futbolcular var onlar karar verebilirler ama genç oyuncularımızın aklını karıştırırsınız ve bu da sahaya yansır.”

"YARIN BIRAKALIM, SİZ GELİN YÖNETİN"

“Biz göreve geldikten sonra planladığımız, hatıra kombinesi projesini yeni devreye sokabildik. Temlikler, blokeler ve faizler bizi durdurdu. Şimdi de valilik nezdinde bağış hesabına açtığımız hesaplara yardımlar yapılabilir dedik. 1 milyon TL tutar karşılığında hatıra kombine kartı alınmasının sözünü aldık. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla bu hafta görüşeceğiz. Bu paraları o hesaplara aktaracaklar. Şu anda hesapta BTSO’dan gelen 166 bin TL var. Gelen paralar da futbolcu ve personel alacaklarında kullanılacak. Bunun altını çiziyorum. Her hangi 1 TL’sine dokunulmamıştır. Herkes net bilsin. Valilik nezdinde kampanya yapacaksınız, o paraların da nereye harcandığı belli olmayacak. Yapmayın lütfen. Bu konular bu kadar basit değil. Mayıs’ta giderken, her hangi bir laf, pislik bırakmamak için gidiyoruz. Sayın Divan Kurulu, siz de açıklama yaptınız. Her maçtan sonra beni arardınız. Tebrik ederdiniz. Hiç demediniz, bunlar nasıl oldu diye. Size, oyunculara güveniyoruz diyordunuz. Şimdi açıklama yapıyorsunuz, kongre kararı alınsın diyorsunuz. O zaman biz yarın bırakalım siz gelin yönetin Bursaspor Kulübü’nü. Ben kimsenin adamı değilim. Ödeyeceğimiz bir bedel varsa ödeyelim. Biz geçen hafta bırakalım dedik ama yönetici arkadaşlarım kongreye kadar gitmemiz gerektiğini söylediler. Herkesin onuru haysiyeti var. Beni herkes arıyor. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Başkan bulamayacağız arkadaşlar. Başkan bulsak yönetici bulamayacağız. Yazık günah. Daha çok konu var ama demoralize oldum. Sağlığımızı bozdum. Süper Lig’deki takımlar dahil Bursaspor’un maçları reyting rekorları kırıyor. Biz ne yapıyoruz? Yerle bir etmeye çalışıyoruz.”

"FUTBOLCULAR ÖZÜR DİLEDİ, İSTEK DIŞI İMZA ATMIŞLAR"

“Haciz memurları ile biz boğuştuk. Hesaplara blokeler koymuşlar. 70-75 günden beri bunları düzene koymak için uğraşıyoruz. Ama başarılı olamadık. Futbolcuların da haklı tarafları var. Bir eksiklerimiz oldu. Hatamız varsa da kabul ederim. Bu kadar da objektifim. Ama çocukların yaptığı açıklamada bazı cümle hataları var. Çocuklarla konuştum. Ne oluyor dedim. Kendileri de kabul ettiler. Özür dilediler. Nasıl böyle bir işin içinde olduk dediler. İmzaların da istek dışı atıldığı, takım arkadaşlığından dolayı dediler. Birileri bir şeyler yazmış, futbolcuların önüne getirmiş, bunları imzalayın demişler. Dışarıdan düşmanlar mı var? Hayırdır. Geçen sezon da Bursaspor’a mı düşmanlık ettiler? 89 milyon TL’lik bütçe ile Süper Lig’e çıkılamamış.”

"BURSASPOR, MESUT MESTAN DÖNEMİNE EKSİ 11 PUAN SİLME CEZASI ALMIŞ"

“Elektrik, doğalgaz mevzusu var. Nihat Özdemir’den 3 defa erteleme istedim, Bursaspor’un daha acil ödemeleri var dedim. Böyle imkanımız yok dedim. 2,5 yıllık borç 2 milyon 800 bin TL. Aksini iddia edemezler. Üzerine de 700-800 bin TL daha fatura geldi. 3 milyon 600 bin TL civarında da borcu var. Biz öteleye, öteleye bu noktaya getirdik. Taviz vermeyeceklerini söylediler. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biz gelmeden zaten borç vardı, bu bizim borcumuz değil. Kişisel borç değil. Bursaspor Kulübü’nün borcu. Ödenmemiş. Doğalgazla ilgili de görüştüm. İmkanımız olsa öderiz dedim. Eski başkanlar Ali Ay ve Mesut Mestan da temlik koyduran isimler. Federasyona gitmişler. Bankalardan sonra Ali Ay’a, sonra da Mesut Mestan’a sıra gelecek. Temlik sırası bu şekilde. O paralar ödenmeden Bursaspor Kulübü’ne 1 kuruş kasasına giremez. Dernek burası. Devlete bağlı bir yer burası. Ona göre yönetiliyor. Biz göreve geldikten sonra 27 tane dosya vardı. Eksi 3 puan cezası yemişiz. Yerli futbolcu, teknik direktör gelmiş, profesyonel sözleşmeler yapmış, hak edişlerini de almayınca dava açmışlar. FIFA ve CAS’a intikal eden kararlar bunlar. Bursaspor, Mesut Mestan döneminde eksi 11 puan puan silme cezası almış. Nihat Özdemir, TFF’nin başına gelince madde değişikliğine gidilmiş. Bir sezon içinde bir kulüp eksi 3 puan ceza alabilir denmiş. Şimdi de eksi 8 puan kalmış. O eksi 8 puanın eksi 3 puanını da bu sezon uygulayacaklardı. 27 dosya vardı. 25 milyon 950 bin TL’lik bir tablo karşıma çıktı. Gece gündüz çalıştık. Bütün dosyaları sıfırladık. Eksi 3 puanlık cezayı da kaldırdık."

"ALİ AY EK PROTOKOL KOYDURMUŞ. 300 BİN DOLARLIK KISIM KENDİSİNE ÖDENECEK"

“Bursaspor küme düşerken Ali Ay protokol koymuş. Bir yıllık TOFAŞ tribün hakkının 300 bin dolarlık kısmı Ali Ay'a ödenecektir diye protokol yapılmış. Tofaş Başkanı ile görüşmemize ve bize ödemek istemelerine rağmen elimiz kolumuz bağlı dediler. Şimdi bir hukuk savaşı başlar. Ben Ali Ay'ı aradım. Böyle bir sorun var dedim. Rica ediyorum sizden bu ek protokolü iptal edin dedim. ‘Hayır ben böyle bir şeye izin vermiyorum’ dedi. ‘İptal etmem’ dedi. Herkes Bursasporluyum diyor ama hatıra kombine kartı çıkarttık. 1 tanesi 100 TL. Girin sayfaya. Bin 500 kişi almış. 3 milyon şehir burası. Bursaspor kendi ayakları üzerinde duracak büyüklüktedir. Yeter ki temlikler olmasın.”