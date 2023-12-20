Bursaspor'da Çağatay Yılmaz kadro dışı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bursaspor'da olaylı Diyarbekirspor maçı sonrası Çağatay Yılmaz, kadro dışı bırakıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında Diyarbekirspor'a 2-0 yenilen Bursaspor, Çağatay Yılmaz’ın kadro dışı kaldığını açıkladı.
Bursaspor’dan 6 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçın ardından yapılan açıklama şu şekilde:
“Bugün oynanan karşılaşmanın ardından profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."