Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl önce şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşatan Bursaspor, son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da son haftalarda kümede kalmak için kritik maçlara çıkıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği puan cetvelinin son sırasındaki Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor, sezonun kalan maçlarında lige tutunmaya çalışacak.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde başladığı 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 4 galibiyet ve 9 beraberlik alarak 21 puanla 11. sırada kapattı. Rakip filelere 17 gol gönderen Bursaspor, aynı sayıda golü kalesinde gördü.

Sezonun ikinci yarısına sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak başlayan Bursa temsilcisi, şu ana kadar istediği sonuçları alamadı ve ilk yarıya göre başarısız bir grafik çizdi.

İkinci yarıdaki tek 3 puanını 24. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'a karşı 3-2'lik skorla alan yeşil-beyazlılar, galibiyeti son anlarda 90+6. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle buldu.

Bursaspor, ikinci yarıdaki diğer 12 karşılaşmadan ise 6'şar beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, ikinci devrede şu ana kadar çıktığı 13 maçta 8 gol attı, 17 gol yedi.

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Bakkal yönetiminde şu ana kadar 3 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

Süper Lig'in 31. haftasına küme düşme hattında giren Bursaspor'u 4 kritik maç bekliyor. Peş peşe Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor deplasmanlarına çıkacak Bursa temsilcisi, 33. haftada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Bursaspor, son haftada ise Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeşil-beyazlı ekibin özellikle, kendisi gibi küme düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe ile yapacağı maçlar, lige tutunabilmesi bakımından büyük ölçüde kaderini belirleyecek. Bursaspor, kalan süreçte ilk 3 maçında kümede kalmaya yetecek puanları alarak işi son haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya bırakmak istemiyor.

Süper Lig'de sezonun son 4 haftasına girilirken 30'ar puanlı iki takımdan Göztepe 15'inci, Bursaspor 16'ncı sırada bulunuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 29 puanla 17'nci, Akhisarspor ise 25 puanla son sırada yer alıyor.

- Geçen sezon son hafta öncesi lige tutundu

Sezonun ikinci yarısında sadece 8 gol atan ve bitime 4 hafta kala küme düşme hattında bulunan Bursaspor, benzer süreçleri son iki sezonda da yaşadı.

Bursaspor, 2017-2018 sezonunda 27. haftadaki Antalyaspor, 28. haftadaki Kasımpaşa ve 29. haftadaki Göztepe mağlubiyetleriyle 14. sıraya kadar geriledi. Düşme hattıyla arasında 4 puan kalan yeşil-beyazlılar, 30. haftada ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u, 31. haftada ise Atiker Konyaspor'u mağlup ederek rahat bir nefes aldı ancak daha sonra rakip sahada Fenerbahçe'ye yenilerek tekrar "korkulu rüya" görmeye başladı.

Kadıköy'de aldığı mağlubiyetle düşme hattıyla arasında 6 puan kalan ve rakiplerinin alacağı sonuçlara göre düşme ihtimali bulunan Bursaspor, 33. haftada Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen lige tutundu.

Yeşil-beyazlı ekip, hiçbir iddiası olmadan çıktığı son karşılaşmasında ise Gençlerbirliği'ne yenilerek sezonu 39 puanla 13. sırada tamamladı.

Bursaspor'un geçen sezonun son 8 haftasında aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Maç Skor 27 Antalyaspor-Bursaspor 2-0 28 Bursaspor-Kasımpaşa 0-1 29 Göztepe-Bursaspor 2-1 30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor 1-4 31 Bursaspor-Atiker Konyaspor 2-1 32 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 33 Bursaspor-Trabzonspor 1-3 34 Gençlerbirliği-Bursaspor 1-0

Bursaspor, geçen sezona göre 2016-2017'nin son haftalarında daha zor bir dönem geçirdi.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u mağlup eden yeşil-beyazlılar, topladığı 35 puanla tehlikeli bölgenin 12 puan uzağındaydı ancak peş peşe yaşadığı 6 yenilgiyle küme düşme potasına doğru geriledi.

Bu yenilgilerin ardından küme düşme hattının bir basamak üzerine, 15. sıraya kadar inen Bursaspor ile 16. basamaktaki Çaykur Rizespor'dan birinin lige veda edeceği kritik 34. ve son haftaya girildi.

Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında tek golle galip geldi. Bursaspor ise ikinci yarının başında 1-0 geriye düştüğü Trabzonspor deplasmanında önce 61. dakikada Jorquera ile beraberliği sağladı, ardından 69. dakikada kaptanı Pablo Martin Batalla'nın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip böylece son haftada 9 dakikada attığı iki golle galip gelip sezonu 38 puanla 14. sırada tamamlayarak lige tutundu.

Bursaspor'un 2016-2017 sezonunun son 8 haftasında elde ettiği sonuçlar işe şu şekilde: