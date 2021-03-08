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Bursaspor'un Play-Off umutları zora girdi

Bursaspor, Bolu deplasmanındaki mağlubiyet sonrasında Play-Off hattının 10 puan gerisine düşerek umutlarını zora soktu

Bursaspor'un Play-Off umutları zora girdi

Spor Toto 1. Lig´de mücadele veren Bursaspor, 25´inci hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Beypiliç Boluspor´a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla 34 puanla 9´uncu sırada kalan ve Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 10´a yükselen Bursa temsilcisi, bitime 9 hafta kala şansını oldukça zora soktu. Yeşil-beyazlıların, bir üst basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile arasındaki puan farkı da 6´ya çıktı.

KABUS SÜRÜYOR

Bursaspor, ligin ikinci yarısında bir türlü istikrar sağlayamadı. İkinci yarıya deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Bursa ekibi, sonraki 7 maçında sadece bir kez kazandı, bu mücadelelerin 5´ini ise kaybetti. Bursaspor son 7 haftanın en başarısız ekiplerinden biri olarak dikkat çekerken, Play-Off iddiasından da giderek uzaklaştı.

YÖNETİMDE 3 İSTİFA

Bolu´da alınan mağlubiyet yönetimi de sarstı. Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Talip Aynıgül ve Okan Bayrak sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan ortak açıklamada, "Büyük Bursaspor camiası, biz ailemizden, işimizden, gücümüzden feragat ederek gönülden elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Fakat gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevimizden istifa ediyoruz. Şanlı Bursaspor taraftarı her zaman kalbimizdesin. Şanlı Teksas, şanlı Bursamız, herkes hakkını helal etsin. Biz helal ediyoruz. En büyük Bursaspor" ifadelerine yer verildi.

ATABERK FORMA GİYEMEYECEK

Yeşil-beyazlıların Boluspor maçında kaleci Ataberk Dadakdeniz direkt olarak kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Genç file bekçisinin oyundan atılmasıyla, Bursaspor maçın son çeyrek dilimini eksik tamamladı. Ataberk´in kırmızı kart ile cezalandırıldığı pozisyona Bursasporlu taraftarlar büyük tepki gösterdi. Bursaspor´un 14 Mart Pazar günü sahasında Ankaraspor ile oynayacağı mücadelede kaleyi bir diğer genç eldiven Deniz Aydın´ın koruması bekleniyor.

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