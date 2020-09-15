Bursaspor’da durmak yok

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.
Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas press oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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