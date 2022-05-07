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Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girecek olan öğrenciler için 21 Nisan'da başlayan başvuru tarihi ne zaman biteceği ise öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Sınava başvuru yapmak isteyen özellikle dar gelirli vatandaşlar son başvuru tarihi ne zaman gibi sorulara yanıt aradı. İşte MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi...

  • 01
    Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi

    MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavına başvuru süreci devam ederken sınava girecek öğrenciler çalışmalarını hızlandırırken, velilerde "Bursluluk sınavı başvuru süreci ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aradı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan başvuru süreci bu yıl ise 21 Nisan Perşembe günü başladı. Peki Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi ne zaman bitiyor? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına ilişkin merak edilen detaylar...
  • 02
    Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi

    İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    MEB takvimine göre 21 Nisan'da başlayan başvuru süreci 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.
  • 03
    Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi

    İOKBS KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    İOKBS başvuru şartları ise her sınavda olduğu gibi bulunmaktadır. Bununla beraber dar gelirli vatandaşları ilgilendirdiği için maddi durumlarından karşılanması gerekmektedir. Sınava başvurmak için uygun olunması gereken şartlar ise şöyle sıralanmaktadır.
  • 04
    Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi

    Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Hali hazırda orta okul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmek,

    Lise sınıflarından ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak,

    Sınavın gerçekleşeceği dönem ve yıl içinde okul değiştirecek ceza almamış olmak,

    Bulunulan sınıfta, sınıf tekrarı yapmamış olmak,

    Ailenin maddi durumunun belirlenen miktar ve altında kalıyor olması,

    İOKBS kimler başvurabilir konusu yine her sınav döneminde yayınlanan kılavuzda yayınlanmaktadır. Bazı sınav dönemlerinde kılavuzlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle takip edilmesi en uygunu olacaktır.
  • 05
    Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi

    İOKBS NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    İOKBS nasıl başvuru yapılır konusu da merak edilen diğer bir konudur. Özellikle dar gelirli aileler tarafından her sene takip edilen sınavların başında gelmektedir. Sınava başvurular ise şu siteler vasıtası ile yapılabilmektedir.

    http://www.meb.gov.tr

    http://www.odsgm.meb.gov.tr

    https://e-okul.meb.gov.tr

    Bu üç site ile birlikte sınava başvuruda bulunmak mümkündür. Her yıl belirlenen tarihlerde öğrencilerin sitelere başvuru yapmaları yeterli olmaktadır.

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