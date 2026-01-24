Burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutanlar için ilaç kullanımı konusu her yıl yeniden gündeme geliyor. Oruç, imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve orucu bozan fiillerden uzak durmayı gerektiriyor. Günlük hayatta özellikle alerji, sinüzit ve grip gibi rahatsızlıklarda tercih edilen burun spreyi ise bu noktada soru işaretlerine neden oluyor. “Burun spreyi orucu bozar mı?” sorusu, hem sahur sonrası hem de gün içinde nefes problemi yaşayan kişiler tarafından sıkça sorgulanıyor. Diyanet kaynaklı açıklamalar, bu konunun dini ölçüler çerçevesinde netleşmesini sağlıyor. Burun yoluyla alınan ilaçların hükmü, orucun temel ilkeleri esas alınarak değerlendiriliyor.

BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Burun spreyi orucu bozar mı sorusuna verilen cevap, ilacın vücutta izlediği yola ve kullanım şekline göre değişiyor. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre burun, doğrudan mideye açılan bir yol olarak kabul ediliyor. Bu nedenle burun yoluyla kullanılan spreyin boğazdan geçerek mideye ulaşması halinde orucun bozulacağı ifade ediliyor. Burun boşluğuna sıkılan ilacın geniz yoluyla aşağı inmesi ve yutulması, orucu bozan durumlar arasında değerlendiriliyor.

Ancak kullanılan sprey çok az miktarda olur ve mideye ulaşmazsa oruç bozulmuyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan burun spreylerinin bir bölümü, burun mukozasında emilerek etki gösteriyor ve boğaza akmıyor. Bu tür kullanımlarda ilacın mideye ulaşması söz konusu olmadığından oruç geçerliliğini koruyor. Özellikle alerji ve nefes açıcı spreylerde bu durum daha sık görülüyor. Bu nedenle burun spreyi kullanımında miktar ve uygulama şekli büyük önem taşıyor. DİYANET’E GÖRE BURUN SPREYİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? Diyanet tarafından yapılan açıklamalarda, burun spreyi kullanımı net bir ölçüye bağlanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, burun yoluyla alınan ilaçların boğazdan aşağı geçerek mideye ulaşması durumunda orucun bozulacağını açıkça belirtiyor. Bu değerlendirme, orucu bozan şeylerin mideye ulaşması esasına dayanıyor. Dolayısıyla burun spreyi kullanımı tek başına orucu bozan bir fiil olarak görülmüyor. Eğer sprey sadece burun içinde kalır ve mideye inmezse oruç bozulmuyor. Bu noktada ilacın sıvı yapısı, sıkılan miktar ve kişinin ilacı kullandıktan sonraki durumu belirleyici oluyor. Diyanet’e göre burun spreyi, besleyici bir özellik taşımadığı sürece ve mideye ulaşmadığı müddetçe orucu geçersiz kılmıyor. Bu nedenle burun spreyi kullanımı tamamen yasak olarak değerlendirilmezken, dikkatli ve bilinçli kullanım ön plana çıkıyor.