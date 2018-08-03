Bury - Yeovil Town maç önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Bury, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Yeovil Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Bury, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Yeovil Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 290 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bury kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Yeovil Town sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bury son hafta oynanan Yeovil Town maçında 3-2 kazandı.

Yeovil Town ise Bury karşılaşmasında 3-2 yenildi.

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