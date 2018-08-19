Busan I Park - Seongnam düellosu

Güney Kore K Lig 2 maçında Busan I Park ile Seongnam, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Busan I Park 37 puanla 3. sırada, Seongnam 43 puanla 2. sırada bulunuyor. Busan I Park, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Seongnam son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 715 kodlu maçı oynayanlar; Busan I Park galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seongnam galibiyet oranı 0.00.

Busan I Park son haftadaki Seongnam müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Seongnam, Busan I Park karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Busan I Park, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

Seongnam, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seongnam 22 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ