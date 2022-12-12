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Buse Karakabak yine kayboldu! Aranıyor

Zonguldak’ta temmuz ayında kaybolduktan 8 gün sonra İstanbul'da bulunan 17 yaşındaki Buse Karakabak yine kayboldu. 5 Aralık'tan bu yana kayıp olan Buse'nin babası Ahmet Karakabak, kızının bulunması için yardım istedi. Baba Karakabak, "Gece 00.00’dan sonra telefonumu istedi. ‘Baba oyun oynayacağım’ dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük" dedi.

Buse Karakabak yine kayboldu! Aranıyor
DHA

17 yaşındaki Buse Karakabak, Zonguldak’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Karakabak, 8 gün sonra İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı. 13 yıldır kızını göremeyen ve Sancaktepe’de yaşayan baba Ahmet Karakabak ise İstanbul'da bulunduktan sonra kızı Buse'yi yanına aldı. Buse babasıyla 4 ay yaşadıktan sonra 5 Aralık'ta yine kayboldu. 4 aydır birlikte mutlu yaşadıklarını söyleyen Baba Ahmet Karakabak, kızının hayatından endişelenerek bulunması için yardım istedi.

"ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Kızıyla 4 aydır birlikte yaşayan baba Ahmet Karakabak, "Çok güzel günlerimiz vardı. Çok güzel vakit geçirdik. Bana, ‘Baba ben seni tanıdım, seni seviyorum, seni bırakmam, ne olursa olsun gitmem’ diyordu. Anlayamadım. 5 Aralık'ta kızımın yetimhanede kalmayacağına dair mahkeme kararını elimize aldık. Evraklar vardı, onları doldurmasını istemiştim. Gece 00.00’dan sonra telefonumu istedi. ‘Baba oyun oynayacağım’ dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük. Ne olduğunu anlamıyorum. 4 ay birlikte güzel günlerimiz oldu. Bana olan sevgisi, bana olan düşkünlüğüne şaşırıyordum. Her sabah işe giderken ‘Seni seviyorum babacım’ diyerek beni öperek gönderirdi işe. O gece ne oldu? Telefonumdan sosyal medya hesabına girmiş. Bir erkek arkadaşı vardı diye biliyorum. Daha önce görüştüğü kişileri aradım. Kızım kopuk ve yanlış bir hayat yaşıyor. Ben tek bir şey istiyorum. Madem beni geldiğinde o kadar sevdi. Beni arasın, yerini söylesin. ‘Mutluyum’ desin. Ben peşine düşmeyeceğim. Öldürülmüş olabilir. Kızım daha önce tacize ve tecavüze uğramış. Kızım sağ salim bulunsun. Yetkililer beni duyuyorsa çocukların sosyal medya hesap kullanması engellensin. Bunu yetkililer serbest kaldıkça biz engel olamayacağız. Çocuklar, ‘Ders çalışacağız’ diyerek telefon ve tabletleri alıyorlar ve biz vermek zorundayız. Lütfen buna çözüm bulunsun" diye konuştu.

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