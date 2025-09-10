Habertürk
        Haberler Spor Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde! - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!

        Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı rakibi Zareen Nikhat'ı mağlup ederek yarı final biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 20:44 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:44
        Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!
        İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi

        Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın akşam seansında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Hindistan'dan Zareen Nikhat ile çeyrek finalde karşılaştı.

        Bir ihtar almasına rağmen üstün bir mücadele ortaya koyan Buse Naz, maçı 5-0 kazanarak yarı finale çıktı.

        Dünya şampiyonalarında İstanbul'da 2022'de altın madalya alan Buse Naz, 2019'da ve bu yıl Sırbistan'da gümüş madalya elde etmişti. Milli sporcu yarı finale kalarak dünya şampiyonalarındaki 4. madalyasını garantilemiş oldu.

        Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yla karşı karşıya gelecek.

        BUSE NAZ: EVE ŞAMPİYON OLARAK DÖNMEK İSTİYORUM

        Müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz, altın madalyayla Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

        Çok zor bir maç oynadığını vurgulayan milli sporcu, "Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır." ifadelerini kullandı.

