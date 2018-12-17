İmar affı, vergi borcu yapılandırması ve bedelli askerlik düzenlemesinden gelen ekstra gelir kaynakları ile bütçe kasım ayında 7.6 milyar TL fazla verdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 81.9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31.1 yükselerek 74.3 milyar lira oldu.

AÇIK 54.5 MİLYAR TL'YE İNDİ Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.2 artışla 690.8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745.4 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 7.6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde de 54.5 milyar lira açık verdi.

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