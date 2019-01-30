'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu, uykularında baltayla öldürülüp kuyuya atıldı

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Hindistan'ın Orissa eyaletinde, büyücü olmakla suçlanan bir anne ve 4 çocuğu dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.
Polis yetkilileri, Mangri Munda ve çocuklarının cesetlerinin 26 Ocak'ta Sundergarh'a bağlı bir köyde bir kuyuda bulunduğunu açıkladı. Polis olaya daha fazla sayıda kişinin karıştığının tahmin edildiğini söylüyor.
BBC'ye konuşan Kavita Jalan adlı üst düzey polis yetkilisi, saldırının baş zanlısının kendisini "büyü bozucu" olarak tanımladığını belirtti.
Adı açıklanmayan bu kişinin, Munda'yı köydeki bir başka aileye büyü yapmakla suçladığı söyleniyor.
25 Ocak'ta bir grup erkeğin gece yarısı evine girdiği Munda'yla 1, 4, 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklarını uykuda öldükleri haber veriliyor. Saldırganların, anne ve çocuklarını sopalar ve baltalarla öldürdükten sonra kuyuya attıkları açıklandı.
Eyalette aşiretlerin kontrolündeki köylerde kadınların büyücü olarak damgalanması sık rastlanan bir durum.
Hindistan'da "büyücü avının" yasak olmasına rağmen, Orissa'da bununla bağlantılı ölümlerde artış gözleniyor.
Geçen yıl büyücülükle suçladıkları bir ailenin 3 ferdini öldürmekle suçlanan dokuz kişi idam cezasına çarptırılmıştı.
Assam ve Jharkhand'da da kadınların sık sık büyücülükle suçlanarak hedef alındıkları olaylar yaşanıyor.
Eyalet polisinin raporuna göre, Orissa'da 2017'de toplam 99 "büyücü avı" vakası yaşandı. Bir önceki yıl 83 vaka rapor edilmişti.
Uzmanlar, bu saldırıların arkasında genellikle batıl inançların olmasına karşın özellikle dul kadınların evleri ve arazileri için hedef alındığı olayların da yaşandığına dikkat çekiyor.
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