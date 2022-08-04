Hindistan'ın 'net sıfır' karbon emisyon tarihi: 2070 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Hindistan’da kabine, 2070 yılına kadar “net sıfır” karbon emisyonunu gerçekleştirmeye yönelik yeni iklim planını onayladı.

Hindistan hükümeti, 2021'de İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) ilan ettiği karbon emisyonunu azaltmaya ilişkin hedeflerine yönelik eylem planını hayata geçirdi.

Kabinenin onayladığı iklim planı kapsamında Hindistan karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 45 azaltmayı ve 2070'e kadar da “net sıfır” karbon hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit, metan, azot gibi gazların miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve karbonun nötr olması anlamına geliyor.

"Net sıfır emisyon" kavramı ilk olarak 2015’te imzalanan Paris Anlaşması’nda kullanılırken, bu kapsamda küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için verilen taahhütler kapsamında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen ülke sayısı giderek artış gösterdi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN VAADİ: 2050

İngiltere, seragazı emisyonu salımını 2050 yılına kadar sıfıra indirerek, atmosferdeki toplam seragazı miktarında oluşturduğu yükü yok etmeyi hedefliyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümete 2050'ye kadar 'sıfır karbon emisyonu' seviyesine ulaşma hedefi koyan bir kararname imzaladı.

Fransa'nın da hedefi 2050 yılına kadar 'sıfır karbon emisyonu'.

Almanya ise 2045 yılına kadar 'net sıfır' emisyona ulaşmayı hedefliyor.